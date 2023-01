China FDP-Politiker treffen in Taiwan ein – neue Militärübungen Chinas

Vor der Ankunft der FDP-Politiker in Taipeh startet China neue Manöver in der Meerenge der Taiwanstraße. Die Abgeordneten besuchen die Inselrepublik vier Tage lang.

Die Präsidentin Taiwans wird die Abgeordneten empfangen. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire) Tsai Ing-wen

Taipeh Überschattet von neuen chinesischen Militärmanövern nahe Taiwan ist eine Delegation von FDP-Politikern am Montag zu einem Besuch in der demokratischen Inselrepublik eingetroffen. Vor dem Hintergrund der Drohungen Chinas wollen die Parlamentarier mit ihrer Reise ein Signal der Unterstützung für Taiwan senden. Bei ihrem viertägigen Besuch in Taipeh werden die Bundestagsabgeordneten auch von Präsidentin Tsai Ing-wen empfangen.

Vor der Landung der Delegation begann Chinas Volksbefreiungsarmee neue Manöver in der Meerenge der Taiwanstraße und drang mit mehr als zwei Dutzend Militärflugzeugen in Taiwans Luftraumüberwachungszone (ADIZ) ein. Die chinesische Führung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Die Spannungen hatten sich jüngst verschärft. Die Visite der FDP-Politiker sorgt für Verstimmung zwischen Peking und Berlin.

Mehr: Chinas Botschafter in Berlin: „Dies riecht für mich verdächtig nach einer Mentalität des Kalten Krieges“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen