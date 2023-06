China-Politik Parteichef Klingbeil in Peking: Das China-Dilemma der SPD

Die Sozialdemokraten wollen in der China-Politik die Stimme der Vernunft sein. Doch international wächst der Druck, sich klarer gegenüber Peking zu positionieren.

Der SPD-Bundesvorsitzende will bei seiner Reise nach China auch kritische Themen ansprechen. (Foto: Reuters) Lars Klingbeil

Berlin Trotz großer Differenzen ist der Austausch zwischen China und Deutschland derzeit so intensiv wie lange nicht. Ein Politiker nach dem anderen reist in die Volksrepublik. Am Montag ist SPD-Chef Lars Klingbeil an der Reihe, zwei Wochen vor den wichtigen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen am 20. Juni in Berlin.

„Offene politische Gespräche“ wolle Klingbeil mit Vertretern der Kommunistischen Partei (KP) führen, gab er vor Abflug zu Protokoll. Dabei wolle er „auch über kritische Themen“ sprechen. Die Reise stehe im Zeichen der Neuausrichtung sozialdemokratischer Außen- und Sicherheitspolitik.

Das klingt nach einem klaren Kurs, doch in der Realität befindet sich die SPD in der China-Politik zunehmend in einem Dilemma. Nach außen geben sich die Sozialdemokraten als die Stimme der Vernunft in der China-Debatte – kritisch, aber dennoch wie Klingbeil vorsichtig.