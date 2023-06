Chipfabrik Habeck kontert Lindner: Höhere Subventionen für Intel „gute Investition in die Zukunft“

Intel fordert inzwischen rund zehn Milliarden Euro Subventionen. Der Wirtschafts- und der Finanzminister tragen ihren Streit jetzt öffentlich aus. Die Entscheidung rückt näher.

Der Bundeswirtschaftsminister sieht die Investition in die Chipfabrik auch als Investition in andere Technologien. (Foto: dpa) Robert Habeck

Bad Saarow, Berlin Robert Habeck (Grüne) hat längst noch nicht aufgegeben. Der Bundeswirtschaftsminister will den US-Chipkonzern Intel unbedingt nach Deutschland holen. Das Unternehmen fordert höhere Subventionen für seine geplante Chipfabrik in Magdeburg. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte dem am Wochenende eine klare Absage erteilt.

Doch Habeck stemmte sich am Montag nun erstmals öffentlich dagegen. „Von meiner Seite ein klares Bekenntnis dazu: Ja, wir wollen diese Ansiedlungen haben“, sagte der Wirtschaftsminister bei einer Konferenz im brandenburgischen Bad Saarow. Das sei zwar teuer, aber eine gute Investition in die Zukunft.

Habeck führte weiter aus: „Wenn wir Nein sagen, werden wir die Konsequenzen zu tragen haben.“ Deutschland mache sich dann vom Ausland abhängig und könne Wissen verlieren. Gleichzeitig sei die Ansiedlung in Magdeburg förderlich für viele andere Unternehmen: „Das hohe Invest von Intel ist eben dann auch ein Invest in den Maschinenbau, in die Lasertechnologie, in optische Geräte.“

Der Streit schwelt seit Monaten in der Bundesregierung. Lindner stachelte ihn in einem Interview mit der „Financial Times“ (FT) weiter an. „Im Haushalt ist kein Geld mehr vorhanden“, zitierte ihn die britische Zeitung am Sonntag. „Wir versuchen gerade, den Haushalt zu konsolidieren, nicht ihn zu erweitern“, fügte der FDP-Chef hinzu.

Intel plant den Bau eines großen Werks in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Zu Beginn der Planungen im Frühjahr 2021 war von einem Investitionsvolumen von 17 Milliarden Euro die Rede. Inzwischen aber plant der Konzern mit einer Investitionssumme von 27 Milliarden Euro, wie das Handelsblatt Anfang des Monats nach Informationen aus Regierungskreisen berichtet hatte. Das soll einerseits mit den gestiegenen Baukosten durch die Inflation zusammenhängen. Vor allem sei dei Kostensteigerung aber darauf zurückzuführen, dass Intel eine modernere Technologie als bislang geplant einsetzen will.

Intel-Chef Gelsinger zu Gesprächen erwartet

Die erhöhte Investitionssumme setzt die Bundesregierung unter Zugzwang. Der Chipproduzent verhandelt seit Monaten mit dem Bundeswirtschaftsministerium über eine Ausweitung der Investitionshilfen für das Werk in Magdeburg. 6,8 Milliarden Euro waren bislang zugesagt, inzwischen fordere Intel rund zehn Milliarden Euro, heißt es in Regierungskreisen.

Doch seit Monaten gibt es kein Vorankommen in Berlin. Neben dem Wirtschaftsministerium hätte auch das Kanzleramt signalisiert, Intel entgegenkommen zu wollen, berichten Regierungsvertreter. Doch Lindner ist dazu keinesfalls bereit. Von „heftigen Verhandlungen“ ist in Regierungskreisen die Rede. Das Wirtschaftsministerium versucht gleichzeitig, Intels Kostenlücke auf andere Weise zu verringern. Gespräche mit Energieversorgern sollen etwa einen günstigeren Bezug von Strom und Wasser ermöglichen.

Die Zeit drängt. Regierungskreise berichten, dass die Gespräche mit Intel nun in eine finale Phase gehen. CEO Pat Gelsinger wird diese Woche in Deutschland zu weiteren Gesprächen erwartet, heißt es weiter.

Lindner hatte sich bereits im Februar skeptisch zu möglichen Finanzhilfen für die Chipfabrik geäußert. „Wir sind nicht erpressbar“, sagte er seinerzeit im Interview mit dem Handelsblatt. Für ihn seien 6,8 oder mehr Milliarden Euro der deutschen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler „kein Selbstläufer“.

Lindner machte laut FT zudem klar, er würde mehr Hilfen selbst dann ablehnen, wenn Intel den Umfang des Projektes vergrößern würde. „Das Kanzleramt und das Wirtschaftsministerium werden zeigen müssen, wo die zusätzliche Finanzierung herkommen soll.“

Union ist sich nicht einig

Die Ampelkoalition ringt seit Langem um den Haushalt 2024. Die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse soll wieder eingehalten werden. Dazu müssen Mehrkosten durch den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und höhere Zinsen ausgeglichen werden.

Überraschend Töne kommen aus diesem Grund aus der Grünen-Bundestagsfraktion. Deren Chefhaushälter Sven-Christian Kindler teilt die Vorbehalte des Finanzministers. „Die Bundesregierung ist gut beraten, im bisherigen Haushaltsrahmen zu bleiben“, sagte Kindler dem Handelsblatt. „Eine Erhöhung wäre haushalterisch schwer darstellbar und gleichzeitig bezüglich des Kosten-Nutzen-Verhältnis einer Einzelsubvention für ein einziges Unternehmen nicht mehr begründbar.“

Eine Computergrafik zeigt die in Magdeburg geplante Halbleiterfertigung des US-Konzerns Intel. (Foto: dpa) Geplante Chipfabrik

Die Opposition hingegen ist gespalten. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses im Bundestag, Michael Grosse-Brömer, sieht es ebenfalls wie Lindner. „Angesichts der aktuellen Verschuldung ist es richtig, wenn der Finanzminister beabsichtigt, auf einen soliden Haushalt zu achten, der die Schuldenbremse einhält“, sagte der CDU-Politiker. „Es wird ohnehin nicht gelingen, den Standort Deutschland über staatliche Subventionen dauerhaft attraktiv zu machen.“

Widerspruch kommt von Unionsfraktionsvize Jens Spahn. „Die Bundesregierung muss auf Intel zugehen und sicherstellen, dass das Projekt umgesetzt wird“, sagte er.

Der SPD-Wirtschaftspolitiker Sebastian Roloff forderte rasche Klarheit über mögliche staatliche Finanzhilfen. „Ich würde mir eine Verständigung zwischen Intel und dem Bund wünschen, damit hier schnell Fortschritte erzielt werden können“, sagte der Bundestagsabgeordnete und Co-Chef der SPD-Linken. Grundsätzlich sei die Ansiedlung von Intel in Magdeburg sehr zu begrüßen. Die höheren Kosten stellten jedoch derzeit alle vor „große Herausforderungen“.

Neben der Bundesregierung bemüht sich auch die Europäische Union seit Monaten mit milliardenschweren Subventionen um die Ansiedlung amerikanischer oder asiatischer Chiphersteller. Hintergrund ist auch der Wunsch, sich von China technologisch unabhängiger zu machen.

Dafür hat die EU den European Chips Act aufgelegt – ein Subventionspaket im Volumen von insgesamt 43 Milliarden Euro. Damit will die EU die Produktionskapazität für Chips bis 2030 verdoppeln, um mit Asien und den USA gleichzuziehen.

