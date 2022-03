 Christian Lindner: Ein Minister wagt die Machtprobe

Berlin Christian Lindner vollzieht einen demonstrativen Rollenwechsel, als er am Mittwoch in der Bundespressekonferenz sitzt. Zunächst präsentiert er als Finanzminister den neuen Bundeshaushalt, den am Morgen das Kabinett beschlossen hat.

Als Lindner dann nach dem von ihm vorgeschlagenen Tankrabatt gefragt wird, zögert er. Als Bundesfinanzminister könne er darauf nicht antworten, da es kein abgestimmtes Vorhaben der Bundesregierung sei. In seiner „ehrenamtlichen“ Funktion als FDP-Parteichef antwortet Lindner dann aber doch und verteidigt seinen Vorstoß gegen die Kritik.

Der Hinweis auf seine zwei Ämter hat seinen Grund. Mit seinem Vorschlag löste Lindner Verwunderung (SPD) bis Entsetzen (Grüne) in der Ampelkoalition aus.

In der Ökopartei ist von einer „Schnapsidee“ die Rede, von „unökonomischem Unfug“. Die Grünen halten inhaltlich nichts von einer staatlichen Subvention für klimaschädlichen Treibstoff. In der SPD stört man sich daran, dass Lindner unabgesprochen die Partner überrumpelte.

Der Vorstoß wirkte wie eine Sturzgeburt. Lange Zeit hatte sich Lindner gegen eine Spritpreisbremse ausgesprochen. Doch am Wochenende folgte die Wende.

In allen drei Regierungsparteien wuchs der Druck merklich, angesichts steigender Spritpreise ein neues Entlastungspaket zu schnüren. Lindner erklärte via Twitter, die Koalition arbeite an „Maßnahmen“, schon „in Kürze“ würden Entscheidungen getroffen.

Am Sonntagabend legte sich der FDP-Chef dann fest. Auch weil sich neue Spielräume eröffnet hatten. Im Laufe des Sonntags hatte er den Bundeshaushalt 2022 festgezurrt, den er nun am Mittwoch öffentlich vorstellte.

Wie schon von der Vorgängerregierung geplant wird Lindner die Nettokreditaufnahme im laufenden Jahr knapp unter 100 Milliarden Euro halten. Nach zwei Jahren finanzpolitischer Corona-Ausnahmesituation „wäre das ein Schritt zur Normalisierung“, wie Lindner sagte. Wäre. Der Konjunktiv hat seinen Grund. Denn wegen des Ukrainekriegs wird es zusätzliche Belastungen und damit zusätzliche Schulden geben.

Auch Olaf Scholz soll nicht begeistert gewesen sein

Schon am Sonntag einigte sich Lindner mit Kanzler Olaf Scholz auf einen Ergänzungshaushalt. Mit diesem sollen auch die weiteren Entlastungen für Bürger und Unternehmen finanziert werden – nach Lindners Vorstellung also auch der Tankrabatt.

Nach dem Gespräch mit Scholz brachte der FDP-Chef am Sonntagabend via „Bild“ den Tankrabatt öffentlich ins Spiel. Auch der Kanzler soll nicht davon begeistert gewesen sein, dass Linder mit seinem Vorschlag medial vorpreschte, die Grünen fühlten sich komplett überfahren.

Schon beim Sondervermögen für die Bundeswehr hatten sich Lindner und Scholz eng abgestimmt, ohne die Grünen-Spitze über das konkrete Volumen von 100 Milliarden Euro zu informieren. Kurz zuvor hatte sich die Ökopartei bereits über Lindner geärgert, weil er milliardenschwere Abschreibungen in ein Corona-Steuergesetz packte, ohne sich – so stellen es zumindest die Grünen dar – mit dem Koalitionspartner abzustimmen.

Mehr zum Thema Tankrabatt:

Während man sich in der SPD mit Blick auf drei anstehende Landtagswahlen binnen der nächsten zwei Monate noch vorstellen kann, Lindners Tankrabatt im Rahmen eines größeren Pakets mitzutragen, ist der Widerstand in der Ökopartei enorm.

Am Ende wird jemand nachgeben müssen – der FDP-Chef oder die Grünen-Spitze. Wenn es so wie bisher läuft, wird Lindner sich durchsetzen. In der Ampel macht sich schon länger der Eindruck breit, dass die Liberalen häufig punkten würden.

Dazu tragen auch die Umstände bei. Der Ukrainekrieg hat vor allem alte Gewissheiten von SPD und Grünen hinweggefegt. Plötzlich gibt es 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Aufrüstung der Bundeswehr. Und Energiesicherheit geht nun vor Klimaschutz.

Union als Grund für die Machtprobe beim Tankrabatt

Beim Sondervermögen für die Bundeswehr droht zwar noch Ärger. Die Union erklärte am Mittwoch, die Grundgesetzänderung für die geplanten Bundeswehr-Milliarden in der vorgeschlagenen Version abzulehnen. Aber in der Ampel ist man sich sicher, dass die Union am Ende die Maßnahme mittragen wird.

Nach Ansicht von Ampelpolitikern ist die Union ein Grund, warum die FDP nun die Machtprobe beim Tankrabatt sucht. Schließlich zielten die Attacken der Union häufig auf die Liberalen, die um ein ähnliches Wählerklientel werben. So hatten CDU und CSU auch bei den Spritpreisen Druck auf Lindner gemacht.

Bisher konnte die FDP ihre Überzeugungen trotz neuer Krise retten. Das machte Lindner bei der Haushaltspräsentation noch mal deutlich. Die Schuldenbremse soll ab 2023 wieder eingehalten werden, wie er betonte. Und Steuererhöhungen soll es trotz steigenden Finanzbedarfs nicht geben. Als finanzpolitische „Leitplanken“ bezeichnete Lindner diese beiden Positionen, die den Liberalen besonders wichtig sind. Und das sagte er nicht als FDP-Chef, sondern als Finanzminister.

