Cloud-Computing Befreiungsschlag für die Digitalwirtschaft: EU und USA einigen sich auf Regeln für Datenfluss

Ursula von der Leyen und Joe Biden in Brüssel

Brüssel Die Daten von europäischen Bürgern sollen wieder problemlos in den USA gespeichert werden dürfen. US-Präsident Joe Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verkündeten dies nach ihrem Treffen am Freitag, bei dem es auch um die Lieferung von Gas nach Europa ging.

Wegen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sind Datenflüsse derzeit eigentlich nicht möglich, Unternehmen müssen mit juristischen Notlösungen arbeiten. Die Sorge des EuGH ist, dass Daten in den USA von Geheimdiensten ausgelesen werden können, was nach europäischen Datenschutzstandards nicht zulässig ist.

Biden sagte, auf der Basis der neuen Abmachung könnte die EU-Kommission den Datenfluss wieder erlauben. Er sprach von freigesetzten wirtschaftlichen Beziehungen in Höhe von 7,1 Billionen Dollar. „Wir schaffen ein Gleichgewicht von Sicherheit, dem Recht auf Privatsphäre und Datenschutz“, sagte von der Leyen.

Wie das funktionieren soll, ist aber offen. In Kreisen der EU-Kommission heißt es, es gebe noch Aufgaben zu lösen, die Einigung sei aber ein wichtiger Schritt.

Biden betonte: „Datenschutz und Sicherheit sind Schlüsselelemente meiner digitalen Agenda.“ Dies könnte ein Hinweis darauf sein, wie das Dilemma jetzt gelöst werden könnte, nämlich durch Zugeständnisse der USA, die Daten von Europäern besser zu schützen. Möglich wäre, dass EU-Bürger in den USA gegen das Ausspionieren ihrer Daten klagen können oder eine andere Anlaufstelle in der US-Regierung eingesetzt wird.

Zwei Einigungsversuche sind bisher gescheitert

Nachdem 2013 bekannt wurde, wie intensiv die US-Geheimdienste wie die NSA Daten ausforschen, hatten EU und USA schon zwei Mal versucht, die Datenflüsse mit einem Abkommen rechtlich abzusichern. Beide Versuche scheiterten vor Gericht.

Für die Wirtschaft bedeutet das Milliardenrisiken. Nicht nur IT-Unternehmen sind betroffen, sondern praktisch alle Firmen, die auf Cloud-Anwendungen setzen. Ihnen drohen hohe Strafen von Datenschutzbehörden.

„Die Be- oder Verhinderung von Datentransfers ist für deutsche und europäische Unternehmen mindestens ebenso gravierend wie die Blockade von physischen Warenströmen“, erklärte Rebekka Weiß vom Digitalverband Bitkom.

„Auch und insbesondere kleinere Unternehmen sind auf die Speicherung von Daten in der Cloud, Nutzung der Software US-amerikanischer Anbieter und Kommunikation in sozialen Netzwerken und die Nutzung von Videokonferenzsystemen internationaler Anbieter angewiesen.“ Sie forderte jetzt eine „belastbare rechtliche Regelung“.

„Rechtssicherheit in Bezug auf den Datenverkehr wird die Innovation, das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen ankurbeln“, sagte Markus Beyrer, Generaldirektor des Unternehmensverbands Businesseurope.

Einzelne Cloud-Anbieter wie Microsoft bieten mittlerweile an, Daten nur in der EU zu speichern. Der Meta-Konzern drohte dagegen bereits, Europäer von seinen Netzwerken Facebook und Instagram auszuschließen. Denn das Grundproblem konnten die bisherigen Abkommen nicht lösen: Die USA wollten ihre Geheimdienste nicht einschränken, die EU ist durch Gesetze an ein hohes Datenschutz-Niveau gebunden.

Der Krieg in der Ukraine hat die EU und die USA nun möglicherweise enger zusammenrücken lassen. „Angesichts der geopolitischen Lage ist eine enge transatlantische Zusammenarbeit überlebenswichtig“, sagte der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner.

Er warnte aber: „Das neue Datenabkommen muss vollständig mit der Rechtsprechung des EuGH vereinbar sein. Es darf nicht wieder ein Abschluss auf Kosten der Grundrechte europäischer Bürger sein. Deswegen kommt es auch auf die Details des Abkommens an.“

