Klimaminister Habeck will Autokäufer über die CO2-Kosten aufklären. Die neue Kennzeichnung unterschätzt aber den CO2-Preis deutlich – und hilft nicht, die Klimaziele zu erreichen.

Das Klima-Label soll Autokäufern bei der Entscheidung helfen. (Foto: dpa) Neuwagen in Zwickau

Berlin Die Bundesregierung will künftig mit einem „Klima-Label“ Autofahrer darüber aufklären, wie viel sie der CO2-Ausstoß eines Neuwagens zukünftig kosten wird. „Deutlich klarer“ wollen SPD, Grüne und FDP die Kosten für die Emissionen ausweisen und so den Umstieg aufs Elektroauto befördern, das während der Fahrt kein CO2 ausstößt. Doch der vom Wirtschaftsministerium vorgelegte Verordnungsentwurf könnte das Gegenteil bewirken.

Künftig werden Neufahrzeuge in Klassen eingeteilt, die den Kohlendioxidausstoß angeben, von A (null Emissionen) bis G (sehr hohe Emissionen). Zudem zeigt das Label die zusätzlichen Kraftstoffkosten an, die durch den Ausstoß bei durchschnittlich 15.000 jährlich gefahrenen Kilometern in den kommenden zehn Jahren auf den Halter zukommen. Ein Auto mit einem CO2-Austoß von 123 Gramm je Kilometer würde demnach laut Label im Gegensatz zu einem klimaneutralen Fahrzeug 2057 Euro extra zahlen müssen.

