 Corona-Impfung: Was Betroffene über Klagen bei Impfschäden wissen müssen

Berlin, Düsseldorf 250.000 Euro Schmerzensgeld, 17.200 Euro für Verdienstausfall und bis zu 600.000 Euro für künftige Beeinträchtigungen – das fordert eine Frau aus Oberfranken vom Pharmaunternehmen Astra-Zeneca. Am Montag wurde der Fall vor dem Oberlandesgericht Bamberg verhandelt.

Die Klägerin hatte sich im März 2021 mit dem Covid-19-Vakzin „Vaxzevria“ des britisch-schwedischen Unternehmens impfen lassen und danach eine sogenannte Darmvenenthrombose erlitten. Sie fiel ins Koma und ihr musste ein Teil des Darms entfernt werden. Nun klagt sie auf Schadenersatz.

Der Fall ist nur eine von vielen Klagen gegen Pharmaunternehmen wegen möglicher Impfschäden. Das müssen Betroffene wissen:

Das Oberlandesgericht Bamberg teilte am Montag mit, es halte das Verfahren „noch nicht für entscheidungsreif“. Die Parteien hätten nun Gelegenheit, sich schriftlich zu äußern. Das Landgericht Hof hatte die Klage der Frau zuvor abgewiesen, da es weder einen Produktfehler noch einen Informationsfehler im Zusammenhang mit dem Impfstoff feststellen konnte. Dagegen legte die Frau Berufung ein.

Das Gericht sieht allerdings keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Haftung der Hersteller wegen „unvertretbarer schädlicher Wirkung“ des Impfstoffs, wie es im Arzneimittelgesetz heißt. Die angeführten Nebenwirkungen seien schon zum Zeitpunkt der Zulassung bekannt gewesen und bei dieser berücksichtigt worden, teilte das Gericht mit.

Gleichzeitig beabsichtigt das Gericht, ein Sachverständigengutachten zur Haftung des Herstellers wegen „unzureichender Arzneimittelinformation“ einzuholen. Die Klägerin hätte sich möglicherweise nicht mit dem Impfstoff impfen lassen, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Information des Herstellers dargestellt gewesen wäre, so das Gericht.

Wie viele Menschen sind in Deutschland von Impfschäden betroffen?

Im jüngsten Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) von Ende März sind knapp 340.000 Impfkomplikationen nach Corona-Impfungen aufgeführt – nach rund 192 Millionen Corona-Impfungen zu diesem Zeitpunkt. In 56.432 Fällen wurde der Verdacht einer schwerwiegenden Impfnebenwirkung gemeldet.

Das entspricht einer Melderate von 2,94 pro 10.000 Impfungen. Verdachtsfälle sind noch keine nachgewiesenen Impfschäden. Es sind körperliche Reaktionen nach einer Impfung, die nicht zwangsläufig auch auf sie zurückzuführen sein müssen. Zu schwerwiegenden Nebenwirkungen zählen laut Arzneimittelgesetz unter anderem Impffolgen, die tödlich oder lebensbedrohend sind oder zu einer schwerwiegenden Behinderung führen.

Eine amtliche Statistik, wie viele Impfschäden es in Deutschland also tatsächlich gegeben hat, gibt es nicht. Einen Hinweis könnten die Anträge auf Versorgungsleistungen nach einem Corona-Impfschaden geben, von denen es laut Recherchen der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ bis Mitte März in 13 der 16 Bundesländer 6600 gab. Davon anerkannt wurden demnach 284. Zu diesem Zeitpunkt hatten in diesen 13 Ländern knapp 62 Millionen Menschen mindestens eine Impfung erhalten.

Welche Impfschäden können nach einer Corona-Impfung auftreten?

Bei mRNA-Impfstoffen gegen Covid 19 sind Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis) „die bedeutendsten, sehr seltenen schwerwiegenden Nebenwirkungen“, heißt es im jüngsten Sicherheitsbericht des PEI. Auch die Deutsche Herzstiftung sieht eine Myokarditis als seltene Impffolge an, die überwiegend mild verlaufe und von selbst ausheile. Bei einigen prädisponierten Patienten scheine es zu einer kritischen Immunantwort zu kommen.

Vor allem Herzmuskelerkrankungen gelten als seltene, aber mitunter schwerwiegende Impffolgen. (Foto: dpa) Corona-Impfung

Als „Post Vac”-Syndrom diskutiert werden wiederum Symptome, die jener einer Long-Covid-Erkrankung ähneln, also beispielsweise Müdigkeit, Erschöpfung und neurologische Symptome. Dem PEI liegen dazu rund 1450 Meldungen über Verdachtsfälle vor. Ein Zusammenhang mit der Corona-Infektion sei allerdings „oft nicht beurteilbar“, schreibt das PEI.

In Einzelfällen kann die Impfung auch zum Tod führen. Laut PEI wurde in 0,98 Prozent aller berichteten Verdachtsfallmeldungen (3315 Fälle) ein tödlicher Verlauf in unterschiedlichem zeitlichen Abstand nach der Corona-Impfung mitgeteilt. 127 dieser Fälle bewertete das PEI „mit einem ursächlichen Zusammenhang“ mit der jeweiligen Corona-Impfung.

Wer kann klagen und worauf kommt es bei einem Nachweis von Impfschäden an?

Klagen kann grundsätzlich jeder. Doch die Erfolgsaussichten variieren: Vor Gericht müssen Betroffene den kausalen Zusammenhang zwischen Krankheit und Impfung darlegen. Das ist oft schwierig, vor allem wenn die Betroffenen etwa schon Vorerkrankungen hatten, berichten Experten.

Betroffene brauchen etwa Einschätzungen von ihren Ärzten oder Gutachten, die belegen, dass ihre Erkrankung auf die Impfung zurückzuführen ist. Wer beim Versorgungsamt seines Bundeslands Schadenersatz-Rente bekommt, dürfte prinzipiell bessere Chancen haben. Denn dann wurde auf diesem Weg ein Impfschaden schon anerkannt.

Biontech etwa verweist darauf, dass das Unternehmen berechtigte Ansprüche erfülle. Dafür entscheidend sei ein kausaler Zusammenhang zwischen der Impfung mit dem Impfstoff Comirnaty und den dargestellten gesundheitlichen Beeinträchtigungen und ein „negatives Nutzen-Risiko-Verhältnis“.

Welche anderen Verfahren gegen Biontech, Astra-Zeneca und Co. laufen?

Aktuell laufen in Deutschland mehrere Verfahren gegen Impfstoffhersteller: In Mainz etwa gegen Astra-Zeneca, in Rottweil gegen Biontech – Anfang Juli war der erste mündliche Verhandlungstag, bis Mitte September haben die Parteien Zeit, zu Rückfragen des Gerichts Stellung zu nehmen, Ende September ist dort dann der nächste Termin.

Ein Großteil der Fälle teilt sich auf zwei Kanzleien auf: Der Rechtsanwalt Joachim Cäsar-Preller aus Wiesbaden etwa führt derzeit laut eigener Aussage 220 Klagen gegen Moderna, Johnson & Johnson, Astra-Zeneca und Biontech bei deutschen Gerichten. Und die Kanzlei Rogert und Ulbrich aus Düsseldorf hat laut eigener Aussage 300 Klagen eingereicht.

In den USA laufen derzeit übrigens keine Verfahren wegen potenzieller Impfschäden. Bis Ende 2024 gilt für die Hersteller hier eine „Immunität“, die alle Ansprüche abweist.

Wer übernimmt die Haftung bei Impfschäden?

Den Impfstoffherstellern droht bei den Prozessen höchstens ein Reputationsverlust. Finanziell werden sie nicht belangt: Denn bei den Lieferverträgen, die die Europäische Union mit den Pharmaherstellern eingegangen ist, wurde festgelegt, dass die Mitgliedstaaten mögliche Haftungsansprüche zahlen. Sollten sie Fälle vor Gericht verlieren, sind sie zwar per se die Haftenden, treten die Ansprüche dann aber an die Bundesregierung ab.

Erstpublikation: 14.08.2023, 16:29 Uhr.