Corona Lauterbach: Maskenpflicht im Fernverkehr endet am 2. Februar

Zuletzt hatte Justizminister Buschmann ein schnelles Ende der Maskenpflicht gefordert. Viele Bundesländer schaffen die Maßnahme im Nahverkehr ebenfalls ab.

Ab dem 2. Februar gilt keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr. (Foto: Reuters) Karl Lauterbach

Berlin, Düsseldorf Die Maskenpflicht im Fernverkehr endet am 2. Februar. Das kündigte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Freitag in einer Pressekonferenz an.

Die Entscheidung sei mit dem Bundeskabinett und den Ländern abgestimmt. In Zukunft solle mehr auf Eigenverantwortung gesetzt werden, sagte Lauterbach. Zudem sei nicht mehr mit einer Winter-Infektionswelle zu rechnen und die aktuelle Corona-Lage sei gut beherrschbar.

Die Maskenpflicht falle erst im Februar, um den Ländern und der Bahn ausreichend Zeit zur Vorbereitung zu geben. Die Abschaffung erfolge per Rechtsverordnung, also ohne erneute Abstimmung im Bundestag. Wer besonders gefährdet sei, solle sich durch das Tragen einer Maske weiter schützen – „aber auf der Grundlage von Freiwilligkeit“.

Die Isolationspflicht bleibt weiterhin bestehen, sagte Lauterbach. „Der Arbeitsplatz und der öffentliche Raum müssen sicher bleiben“. Es könne nicht sein, dass wissentlich Infizierte dort andere gefährdeten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen