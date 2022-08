Corona-Medikament Pille gegen Covid19 – Lauterbach will Verschreibung von Paxlovid erleichtern

Künftig sollen Hausärzte das Corona-Medikament abgeben dürfen. Bislang wurde es nur zögerlich verschrieben. Auch Pflegeheime sollen Vorräte anlegen.

Berlin Eine Tablette gegen Covid-19? Klingt vielversprechend, wird bislang allerdings kaum verschrieben. Eine Million Packungen des Corona-Medikaments Paxlovid hat die Bundesregierung Ende 2021 eingekauft. Nur 43.000 wurden bislang an die Apotheken ausgeliefert.

Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das nun ändern. Die Tabletten des US-Pharmakonzerns Pfizer sollen neben der Impfung zu einer zweiten Säule der Pandemiebekämpfung werden. Als erste Maßnahme dürfen Hausärzte das Mittel ab sofort in ihrer Praxis vorrätig haben und direkt an Corona-Patienten abgeben, sagte Lauterbach dem „Spiegel“.

Der Umweg über die Apotheken wäre damit nicht mehr notwendig. Eine Verschreibung soll zudem mit 15 Euro vergütet werden. Jedes Pflegeheim solle neben einem Impf- auch einen Paxlovid-Beauftragten ernennen, der sich um alles Organisatorische kümmere.

Auch in den Pflegeheimen solle künftig ein Vorrat des Medikaments gelagert werden dürfen, damit es schnell eingesetzt werden kann. Bislang halten die deutschen Hausärzte sich aber bei der Verschreibung des Mittels zurück.

