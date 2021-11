 Corona-News: Ampel-Spitzen beraten bei Merkel über Corona-Lage – Intensivbetten-Knappheit: Bund und Länder aktivieren Notfallkonzept

Die slowakische Regierung denkt angesichts eines Rekordanstiegs bei den Corona-Neuinfektionen über einen Lockdown für alle nach österreichischem Vorbild nach. Man müsse nun sofort handeln, sagte Ministerpräsident Eduard Heger. Sein Regierungsbündnis aus vier Parteien erwäge einen zwei- oder dreiwöchigen Lockdown.

Auch Präsidentin Zuzana Caputova sprach am Dienstag nach einem Besuch in einem Großkrankenhaus in der Hauptstadt Bratislava von einer zwar „unpopulären, aber absolut unvermeidlichen Maßnahme“. Was sie in dem Universitätskrankenhaus gesehen habe, „war tragisch, war furchbar“, sagte sie. „Experten sind da eindeutig. Es ist nötig, die Mobilität der Menschen einzuschränken. Leider ist es eine Maßnahme, von der jeder betroffen sein muss.“

Bei einer Kabinettssitzung am Mittwoch sollte über den Lockdown für Geimpfte wie Ungeimpfte in der Slowakei beraten werden. Erst am Montag traten neue Beschränkungen in Kraft, die auf die Ungeimpften abzielen. In nicht systemrelevanten Geschäften sowie Einkaufszentren bekommen sie keinen Zutritt, gleiches gilt für öffentliche Events und Versammlungen. Ungeimpfte müssen sich zudem zwei Mal pro Woche testen lassen, um zur Arbeit gehen zu können.