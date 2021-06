 Corona-News: Biontech reduziert im Juli Impfstofflieferungen für Deutschland – EU will strenge Beschränkungen für Einreise aus den USA aufheben

Der US-Staat New York hat die großen Fortschritte bei Corona-Impfungen mit der Aufhebung der meisten verbliebenen Auflagen gefeiert. 70 Prozent der Erwachsenen im Staat hätten schon mindestens eine Vakzindosis erhalten, gab Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag bei einem Auftritt im Word Trade Center in Manhattan bekannt. „Was bedeutet 70 Prozent? Es bedeutet, dass wir nun zum Leben zurückkehren können, wie wir es kennen.“ Ab sofort würden Regeln aufgehoben, die viele Unternehmen und Geschäfte zu Hygienemaßnahmen, Fiebermessungen oder Tests auf Covid-19-Symptome verpflichtet hätten, sagte Cuomo.

In den Kinos müssten Plätze zwischen Besuchern nicht länger frei bleiben. Restaurants seien nicht mehr gezwungen, ihre Gäste im Abstand von mindestens zwei Metern zu platzieren. Eine Begrenzung der Kundenzahl in Geschäften sei nun auch nicht nötig. Schon zuvor war den Geschäften in New York gestattet worden, bei geimpften Kunden nicht länger auf Einhaltung von Abstandsregeln und Maskentragen zu dringen.

Einige Regeln bleiben aber: Vorerst müssen New Yorker in Schulen, in den U-Bahnen, in großen Sportarenen, in Obdachlosenheimen, Kliniken, Pflegeheimen und Gefängnissen Maske tragen. Das gleiche gilt für Ungeimpfte in Innenräumen öffentlicher Orte.