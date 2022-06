 Corona-News: Biontech und Pfizer erhalten Milliardenauftrag von US-Regierung

Internetzensoren in China haben Diskussionsbeiträge zur künftigen Corona-Politik der Kommunistischen Partei in der Hauptstadt Peking gelöscht. Der Hashtag „die nächsten fünf Jahre“ verschwand aus dem sozialen Netzwerk Weibo, auch in der jüngsten Ausgabe des Partei-Sprachrohrs „Beijing Daily“ tauchte die Formulierung nicht mehr auf, unter der auf Äußerungen des Pekinger Sekretärs der Kommunistischen Partei, Cai Qi, beim stadtweiten Parteikongress reagiert worden war.



Der Parteisekretär hatte am Montagmorgen erklärt, Peking werde in den kommenden fünf Jahren „entschlossen, unermüdlich“ die Kontrollen zur Pandemieprävention normalisieren, wie „Beijing Daily“ berichtete. Die Stadt werde „hochwertige, regelmäßige PCR-Tests und Screenings an Schlüsselpunkten durchführen, den Zugang zu Wohngemeinden, Arbeitseinheiten und öffentlichen Einrichtungen streng kontrollieren“, hieß es.



Der Pekinger Parteikongress findet alle fünf Jahre vor dem für diesen Herbst geplanten nationalen Parteitag statt. Bei beiden Zusammenkünften wird die Arbeit der vergangenen fünf Jahre überprüft und es werden Ziele für die nächsten fünf Jahre ausgegeben.



Seit einem von der Omikron-Variante des Coronavirus getriebenen Fallzahlenanstieg im April hat die Volksrepublik ihre Virus-Massentests noch ausgeweitet. In Peking müssen Anwohner inzwischen einen negativen Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorweisen, um öffentliche Orte aller Art zu betreten. In der gesamten Stadt wurden Tausende Teststellen eingerichtet. China verfolgt in der Pandemie eine „Null-Covid-Strategie“, die auf Massentests, Überwachung und strikte Lockdowns setzt.

Bild: dpa