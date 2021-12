 Corona-News: Bund: Genug Dosen für mehr Corona-Auffrischimpfungen verfügbar – USA verschärfen Corona-Einreiseregeln

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria nachgewiesen worden. Nach Angaben des nationalen Zentrums für ansteckende Krankheiten (NCDC) in der Hauptstadt Lagos vom Mittwoch wurden drei Personen positiv getestet, die zuvor in Südafrika waren. Die drei Infizierten wurden isoliert. Zudem wird jetzt versucht herauszufinden, mit wem sie in Kontakt waren. Das westafrikanische Land hat insgesamt mehr als 210 Millionen Einwohner. Nach Angaben der panafrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC wurden in Nigeria bei knapp 214 000 Infektionen bislang annähernd 3000 Todesfälle gezählt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft die zunächst im Süden Afrikas entdeckte und bekanntgemachte Omikron-Variante als „besorgniserregend“ ein. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spricht von ernsthaften Sorgen, dass Omikron die Wirksamkeit der Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von abermaligen Infektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Mutante hat, steht noch nicht fest. Mittlerweile wurden in etlichen Ländern Fälle entdeckt, auch in Deutschland.