 Corona-News: Bundesregierung uneinig über Beendigung von Corona-Maßnahmen – Wirtschaftsweise: Aufhebung der Maskenpflicht schadet Wirtschaft

Angesichts der Corona-Welle in China verstärkt Japan seine Grenzkontrollen für Reisende aus der Volksrepublik. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sagte am Dienstag, alle Besucher aus China müssten ab Freitag bei der Einreise einen Corona-Test vorlegen. Bisher wird der Antigentest nur durchgeführt, wenn bei der einreisenden Person ein Verdacht auf eine Infektion besteht. Fällt der Corona-Test positiv aus, werden Einreisende in Japan in speziellen Unterkünften sieben Tage lang unter Quarantäne gestellt.



Kishida sagte, ein Mangel an Informationen und Transparenz zur Infektionslage in China mache es schwer, Sicherheitsmaßnahmen zu beschließen. Es bestünden große Diskrepanzen zwischen den Informationen der zentralen und der lokalen Behörden in China sowie zwischen der Regierung und privaten Organisationen, sagte er. „Die Besorgnis in Japan wächst“, sagte Kishida. „Wir haben beschlossen, eine vorübergehende Maßnahme zu ergreifen, um auf die Situation zu reagieren.“ Mit den Tests solle eine rasche Zunahme der Infektionen in Japan verhindert werden. Es gehe keinesfalls darum, Reisen einzuschränken oder zu stoppen. Die Direktflüge zwischen den beiden Ländern bleiben nach Angaben der Regierung vorerst auf vier große japanische Flughäfen beschränkt.



Zu Beginn des Jahres hatte das Land die Testpflicht für Einreisende mit mindestens drei Corona-Impfungen aufgehoben. Zuvor waren die Grenzen zwei Jahre lang für ausländische Gäste praktisch geschlossen. Wegen der bevorstehenden Silvesterfeiern wird in Japan mit einem Anstieg der Corona-Infektionen gerechnet.