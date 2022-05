 Corona-News: Bundesweite Inzidenz sinkt auf 437,6 – Schanghai öffnet ab Montag schrittweise Geschäfte

Die Zahl der Corona-Toten in den USA hat die Marke von einer Million überschritten. Das teilte die Gesundheitsbehörde CDC am Montag mit. Die bestätigte Zahl der Toten ist so hoch, als hätte es 336 Tage lang täglich Terrorattacken wie die am 11. September 2001 in den USA gegeben. Die Zahl entspricht zudem grob der Zahl der US-Toten im amerikanischen Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. „Es passiert noch immer und wir lassen es geschehen“, sagte Jennifer Nuzzo, die ein neues Pandemie-Zentrum an der Brown University School of Public Health in Providence im US-Staat Rhode Island leitet.



Drei von vier Todesfällen betrafen Menschen ab 65 Jahren. Es starben mehr Männer als Frauen. Weiße stellten die größte Gruppe unter den Toten, aber schwarze Menschen, Latinos und indigene Menschen hatten ein etwa doppelt so hohes Risiko, an Covid-19 zu sterben. Die meisten Todesfälle ereigneten sich in städtischen Gebieten. Verheerende Todeszahlen wurden zum Teil aber auch aus ländlichen Regionen gemeldet, in denen es eine stärkere Tendenz zur Ablehnung von Masken und Impfungen gab.