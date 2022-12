 Corona-News: China verfolgt mögliche Virus-Variationen – Eine Million Infektionen

Die Bundesregierung will in den nächsten Wochen Tausende deutsche Staatsbürger in China gegen Corona impfen lassen. Dabei soll das Vakzin des Mainzer Herstellers Biontech zum Einsatz kommen.

Eine erste Lieferung des Impfstoffes werde bereits am Mittwoch in Peking erwartet, gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Mittwoch in Berlin bekannt. Die chinesische Regierung habe die Bundesregierung in einer sogenannten Verbalnote unterrichtet, dass der Impfstoff von Biontech an Deutsche verabreicht werden dürfe. Eine allgemeine Zulassung für das Vakzin des deutschen Herstellers gibt es in China noch nicht.



Nach Angaben Hebestreits halten sich 20.000 Deutsche in China auf. Nachdem Präsident Xi Jinping seine Null-Covid-Politik aufgegeben und die Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus gestoppt hat, wird das Land mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern von einer massiven Corona-Welle erfasst.



Bundeskanzler Olaf Scholz hatte bereits vor der chinesischen Kehrtwende in der Corona-Politik bei seinem Peking-Besuch Anfang November grundsätzlich grünes Licht für die Impfung von in China lebenden Ausländer mit Biontech bekommen. Die jetzt erteilte Zulassung betrifft zunächst aber nur Deutsche.

Man setze sich dafür ein, dass auch Ausländer anderer Staatsangehörigkeiten in China mit Biontech geimpft werden können, sagte Hebestreit. Im Gegenzug könnten Chinesen in Deutschland mit dem chinesischen Impfstoff Sinovac geimpft werden, für den es keine allgemeine Zulassung in Deutschland gibt.