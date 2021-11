 Corona-News: Corona-Inzidenz im Bund erreicht Höchstmarke – Hotspot in Sachsen meldet Wert über 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz hat deutschlandweit ihr Rekordhoch mit einem Wert von über 200 erreicht. Deutschlands aktueller Corona-Hotspot verzeichnet sogar eine Inzidenz von über 900. Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen meldet am Montag eine Sieben-Tage Inzidenz von 924. Weitere vier Landkreise liegen mittlerweile über der Marke von 800.

Das sind die Kreise mit den meisten Neuansteckungen:

1. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Sachsen) – 924,3

2. Rottal-Inn (Bayern) – 833,3

3. Mühldorf a.Inn (Bayern) – 831,0

4. Sonnenberg (Thüringen) – 823,9

5. Traunstein (Bayern) – 764,0

6. Miesbach (Bayern) – 715,7

7. Regen (Bayern) – 701,0

8. Berchtesgadener Land (Bayern) – 684,7

9. Passau (Bayern) – 628,8

10. Görlitz (Sachsen) – 679,1

11. Dingolfing-Landau (Bayern) – 674,7

12. Bautzen (Sachsen) – 662,4

13. Deggendorf (Bayern) – 634,4

14. Bad Tölz-Wolfratshausen (Bayern) – 630,2

15. Meißen (Sachsen) – 616,5

Am unteren Ende der Landkreis-Liste wird am Montag zum zweiten Tag in FolgeAllerdings war der Grund für die niedrige Inzidenz am gestrigen Sonntag noch ein Hacker-Angriff. Dieser sorgt auch am heutigen Tag zu Einschränkungen bei der Datenübertragung, wie der Landkreis auf seiner Homepage mitteilt. Dadurch kann der Landkreis aktuelle Zahlen nicht an das Robert Koch-Institut weitergeben. Der jüngste verfügbare Wert von vergangenem Freitag liegt bei 100,5.