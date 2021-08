 Corona-News: Einzelhandel findet lobende Worte - Arbeitgeber für Ende kostenloser Tests in Firmen

Der FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki wirft Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor, in einer "Angstblase" gefangen zu sein.



Bei Bild live fordert er vom Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), sich in der Corona-Debatte stärker zu profilieren. „Es wäre jetzt an Armin Laschet, jetzt zu sagen, was er will. Er ist doch derjenige, der dieses Land künftig führen will, und er darf sich nicht auf der Nase herumtanzen lassen von dieser Bundeskanzlerin, von der ich glaube, dass sie in ihrer eigenen Angstblase gefangen ist und nicht mehr die Wirklichkeit vor Augen hat", sagt Kubicki. Er habe das Gefühl, dass Kanzlerin und einige Ministerpräsidenten auf eine No-Covid-Politik hinsteuerten. „Dabei wissen wir, dass wir das Virus nie wieder loswerden.“

Er sehe keine Veranlassung, Ungeimpfte vor sich selbst zu schützen. Tests für Ungeimpfte sollen auch weiterhin kostenlos bleiben: „Wenn der Staat anordnet, dass ich für die Teilnahme am normalen gesellschaftlichen Leben mich testen lassen muss, dann darf er die Kosten dafür auch übernehmen.“