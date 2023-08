Corona-News England beschleunigt Impfprogramm wegen neuer Covid-Variante BA.2.86 – Corona-Warn-App kostete den Bund 214 Millionen Euro

WHO: Neue Covid-Variante BA.2.86 nun auch in der Schweiz nachgewiesen

Eine umfangreich mutierte Covid-Variante mit der Bezeichnung BA.2.86 ist der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge nun auch in der Schweiz nachgewiesen worden. Das Auftreten in Südafrika sei inzwischen ebenfalls dokumentiert, erklärte die WHO-Expertin Maria Van Kerkhove am Donnerstag in ihrer ersten Stellungnahme zu dem Virus-Typ. Zuvor sei dieser in Israel, den USA und Großbritannien gefunden worden. Der erste Nachweis erfolgte am 24. Juli in Dänemark. Der Omikron-Ableger weist mehr als 35 Mutationen in Schlüsselbereichen des Virus im Vergleich zu der in diesem Jahr meist führenden Variante XBB.1.5 auf.



Mehrere Wissenschaftler erklärten zu BA.2.86, die Variante müsse zwar beobachtet werde. Eine verheerende Welle von Erkrankungen und Todesfällen sei jedoch angesichts der weltweit aufgebauten Immunität durch Impfungen und frühere Infektionen nicht zu erwarten. „Wir befinden uns in einer ganz anderen Phase (der Pandemie) als wenn dies im ersten Jahr aufgetaucht wäre“, sagte die niederländische Virologin Marion Koopmans.