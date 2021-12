 Corona-News: Ethikrat empfiehlt allgemeine Impfpflicht – Wissing für weitere Beschränkungen bei Omikron-Ausbreitung

In der britischen Hauptstadt London sind in Krankenhäusern und Rettungsdiensten bereits etliche Beschäftigte wegen Omikron ausgefallen.



„Seit März 2020 haben wir nicht mehr einen so schnellen Anstieg der Fälle gesehen. Deshalb fühlt es sich auch so ähnlich an. Alle dachten, wir hätten den Lockdown hinter uns.“ Trotz aller furchteinflößenden Botschaften betonte Pagel jedoch auch: „Wir stehen nicht wieder ganz am Anfang. Wir werden weniger schwere Verläufe haben - dank der Impfstoffe.“

Eine der. „Wenn man einen guten Anteil von ihnen schafft, bis die Schule wieder losgeht, wäre das sehr gut“, sagte Pagel im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.. „Omikron ist ein kompletter Gamechanger.“ Nie zuvor sei in der Corona-Pandemie eine so schnelle Verbreitung des Virus beobachtet werden.Pagel rief Deutschland und andere europäische Länder auf, die Entwicklung in Großbritannien zu beobachten und daraus zu lernen. Die deutsch-britische Mathematikerin vom University College London zu den führenden Erklärerinnen in der Pandemie.Omikron habe gezeigt, dass endlich die Impfquote in aller Welt erhöht werden müsse., sonst könnten gefährliche Varianten wie Omikron immer wieder auftreten.