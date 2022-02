 Corona-News: Grünen-Chefin Lang gegen Aussetzung der Impfpflicht – Inzidenz über 4000: Bayerischer Kreis Fürstenfeldbruck ist größter Hotspot

Nach dem asiatischen Neujahrsfest am 1. Februar gibt es in vielen Ländern der Region einen Anstieg der Coronavirus-Infektionen. In Singapur verdreifachte sich die Zahl der Coronavirus-Fälle am Freitag auf 13.000, am Sonntag ging sie wieder auf 7752 zurück. In der halbautonomen chinesischen Stadt Hongkong wurde am Montag ein neuer Rekord von 614 Infektionen gemeldet. Hongkong verfolgt wie China eine sogenannte „Null-Covid“-Strategie.

In Japan wurden am Sonntag knapp 90.000 neue Fälle gemeldet. In Indonesien nehmen die Infektionen ebenfalls zu. Das Land hatte am 6. Januar 533 neue Coronavirus-Fälle registriert. Einen Monat später am 6. Februar waren es 36.057.

In anderen Ländern, wo das Neujahrsfest ebenfalls ein wichtiger Feiertag ist, wird auch mit mehr Infektionen wegen der Omikron-Variante des Coronavirus gerechnet. In Malaysia wurden am Montag 11 034 Fälle gemeldet. Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass es bei den meisten Fällen keine oder leichte Symptome gebe. In Südkorea wurden 38 691 neue Fälle registriert. Das war ein neunfacher Anstieg im Vergleich zu den Zahlen Mitte Januar.