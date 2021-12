 Corona-News: Grünen-Gesundheitspolitiker: Rückkehr der epidemischen Lage möglich – Moderna: Entwicklung von Omikron-Booster binnen Wochen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im australischen Staat New South Wales zum ersten Mal über den Wert von 3000 innerhalb eines Tages gestiegen. Der Staat meldete am Dienstag 3057 neue Fälle und zwei Todesopfer. 284 Menschen wurden in Krankenhäusern behandelt, nachdem es am Vortag 261 waren. Die Zahl der Intensivpatienten stieg von 33 auf 39.

Mit dem Anstieg der Zahlen im bevölkerungsreichsten Staat des Landes wächst der Druck auf Premierminister Scott Morrison, die Verabreichung von Auffrischungsimpfungen zu beschleunigen. Der Regierungschef berief sein Kabinett, die Ministerpräsidenten der Staaten und die Chefminister der Territorien für Mittwoch zu einem informellen Treffen zusammen. Die Ministerpräsidenten der Staaten wollten Morrison wahrscheinlich dazu drängen, den Abstand zwischen einer zweiten Impfdosis und einer Auffrischungsimpfung von sechs auf vier Monate zu verkürzen.

Während in einigen australischen Staaten in Bars, Restaurants und anderen öffentlichen Gebäuden Masken vorgeschrieben sind, lehnt New South Wales eine Rückkehr zur Maskenpflicht ab. Auch Morrison befürchtet selbst angesichts der Omikron-Variante keine Maskenpflicht. Er sagte, Australien müsse lernen, mit dem Virus umzugehen. „Die Zeit der harten Hand liegt hinter uns“, sagte Morrison. Es sei an der Zeit, den Australiern zu vertrauen, die schließlich eine der höchsten Impfraten der Welt aufwiesen.