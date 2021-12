 Corona-News: Inzidenz in Deutschland steigt wieder leicht – Vor Dienstags-MPK: Wüst schließt Kontaktbeschränkung für Geimpfte nicht aus

In ganz Thüringen haben am Sonntag etwa 2900 Menschen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Von den insgesamt 17 Demonstrationen waren nur drei angemeldet, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zu Montag sagte. Die meisten Menschen versammelten sich in Eisenach (900) und in Gotha (800). Beim Einsatz in Gotha wurden fünf Polizeikräfte leicht verletzt.



Landesweit sprach die Polizei elf Strafanzeigen und 179 Ordnungswidrigkeitsanzeigen aus. Zudem wurden 239 Platzverweise erteilt. Weitere Demonstrationen gab es in Erfurt, Friedrichroda, Jena, Bad Langensalza, Mühlhausen, Greußen, Schleusingen, Bad Liebenstein und Wandersleben.



Auch in Saarbrücken demonstrierten am Sonntag gut 5000 Menschen gegen die Corona-Politik.