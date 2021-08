 Corona-News: Inzidenz steigt auf 23,1 – Bürgermeister Tschentscher für PCR-Testpflicht für Ungeimpfte

Saudi-Arabien entschädigt die Angehörigen von Mitarbeitern im Gesundheitswesen, die am Coronavirus gestorben sind. Jede betroffene Familie im Königreich erhalte umgerechnet gut 113 000 Euro, hieß es am Sonntag. Dies gelte auch für ausländische Staatsbürger und Mitarbeiter in privaten Einrichtungen.

Das Gesundheitsministerium hat sich bisher nicht dazu geäußert, wie viele Ärzte und Pfleger unter den bisher 8320 Corona-Toten im Land waren. Saudi-Arabien meldet derzeit weniger als 1000 Neuinfektionen pro Tag. An die 30 Millionen Einwohner des Landes wurden bisher knapp 30 Millionen Impfdosen ausgegeben. Zu Beginn der Pandemie ordnete König Salm an, dass die Regierung alle Kosten für die Behandlung von Corona-Patienten im Land übernimmt. Derzeit befinden sich rund 1400 Corona-Patienten in kritischem Zustand.