 Corona-News: Inzidenz steigt erneut deutlich auf 239,9 – Offenbar neue Virusvariante in Frankreich entdeckt

Wegen der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus ist in einigen Teilen der USA die Schule am Montag nicht wie geplant angelaufen. In der Metropole Detroit sollte bis Mittwoch weder Präsenz- noch Distanzunterricht stattfinden, weil so viele Lehrkräfte infiziert sind, wie Schulrat Nikolai Vitti mitteilte. Die 75.000 Schüler in Milwaukee müssen aus dem gleichen Grund ab Dienstag wieder in den Online-Unterricht, in Madison, ebenfalls im Bundesstaat Wisconsin, ist ab Donnerstag wieder Distanzunterricht geplant. Auch in der Stadt Syracuse in New York wurde der Unterricht am Montag abgesagt, weil zu viele Lehrkräfte positiv getestet wurden und die Ersatzlehrer fehlten.



In Peoria in Illinois wurden die Weihnachtsferien gleich um eine Woche verlängert. In Davenport in Iowa wurden die Eltern von der Absage des Unterrichts am Montag kalt erwischt. Begründet wurde sie damit, dass die Busfahrer fehlten – zumindest teilweise auch wegen Corona-Infektionen.