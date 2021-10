 Corona-News: Italienisches Gesundheitsinstitut: Schutz nach mRNA-Impfung auch nach Monaten hoch

Die Notfallzulassung für den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V steht nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nicht unmittelbar bevor. Die WHO teilte am Dienstag mit, die vorgelegten Daten zu dem Vakzin würden noch geprüft. Die Organisation reagierte damit auf Äußerungen des russischen Gesundheitsministers Michail Muraschko, der erklärte, administrative Fragen behinderten derzeit den Entscheidungsprozess der WHO.



„Wie auch bei anderen Impfstoffkandidaten wird die WHO die Sputnik-V-Impfstoffe aus verschiedenen Produktionsstätten weiter bewerten und Entscheidungen über ihren EUL-Status (Emergency Use List) veröffentlichen, sobald alle Daten vorliegen und die Überprüfung abgeschlossen ist“, teilte die WHO mit. Eine Zulassung wäre ein Zeichen des internationalen Vertrauens in den Impfstoff nach einem strengen Prüfverfahren und könnte den Weg für seine Aufnahme in das von der WHO und wichtigen Partnern organisierte Covax-Programm ebnen, das Corona-Impfstoffe an zahlreiche Länder in aller Welt liefert.

Die WHO hat bisher die Impfstoffe von Pfizer-BionTech, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac und Sinopharm zugelassen.