 Corona-News: Jetzt live: Gesundheitsminister verkünden Beschlüsse zu Coronakurs

„Wie regelmäßig soll getestet werden und wer übernimmt die Kosten?"

Spahn sagt, dass die Regelmäßigkeit der Tests von der Inzidenz abhängig sein sollte. In den Pflegeeinrichtungen werde der Bund die Tests bezahlen. Sowohl die Sach- als auch die Personalkosten seien eingerechnet. Personen, die nachweislich jemanden in einer Pflegeeinrichtung besuchen wollen, können sich in einer Teststation kostenlos testen lassen. Dies gelte auch für Geimpfte und Genesene.