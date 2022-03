 Corona-News: Jetzt live: Scholz, Wüst und Giffey berichten über die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz

Zunächst spricht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).



Die Corona-Pandemie sei „nicht vorbei“ betonte Scholz. Die Inzidenzen steigen weiter. Dennoch entwickle sich die Lage in den Krankenhäusern nicht so dramatisch wie in den vergangenen beiden Jahren.



Wer geimpft und geboostert ist, könne mit einem leichten Verlauf rechnen.