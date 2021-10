 Corona-News: Joe Biden pocht auf Corona-Impfpflicht in Unternehmen – Inzidenz steigt leicht auf 64,4

Angesichts einer Rekord-Todesrate in Rumänien verhandelt die Regierung in Bukarest mit Ungarn über eine Überführung von Patienten. Dies gibt Vize-Innenminister Raed Arafat bekannt. Ungarn bot am Wochenende Hilfe an. In den vergangenen 24 Stunden sind in Rumänien 357 Covid-Patienten gestorben, ein Rekord. In dem EU-Land sind nur etwas über ein Drittel der Erwachsenen geimpft. Hintergrund sind fehlendes Vertrauen in die staatlichen Institutionen und Falschinformations-Kampagnen.