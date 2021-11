 Corona-News: Kanzleramtschef Braun: Brauchen bis Weihnachten 20 Millionen Booster-Impfungen – Söder fordert Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle gilt in Österreich von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen.

„Wir setzen diesen Schritt nicht leichten Herzens, aber leider ist er notwendig“, sagt Schallenberg. Er verweist dabei einerseits auf die ansteckendere Delta-Variante und andererseits auf die nach seinen Worten „beschämend niedrige Impfquote“ in Österreich.

Im Kampf gegen die vierte Welle der Corona-Pandemie gilt in Österreich von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen. Die weitreichenden Ausgangsbeschränkungen sind zunächst auf zehn Tage befristet. Betroffen sind etwa zwei Millionen Menschen.



Wer keine Impfung hat, darf das Haus oder Wohnung künftig nur noch aus dringenden Gründen verlassen – etwa für Einkäufe des täglichen Bedarfs, für den Weg zur Arbeit oder den Besuch beim Arzt. Die Einhaltung der Vorschrift soll mit Stichproben überprüft werden. Ziel ist, die Impfbereitschaft zu erhöhen und die sozialen Kontakte deutlich zu verringern. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in Österreich inzwischen auf rund 815 gestiegen.



Die Zahlen sprächen aber eine eindeutige Sprache. Unter den Ungeimpften betrage die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner mehr als 1700. Es gelte nun mit aller Kraft, die „beschämend niedrige" Impfquote endlich zu erhöhen. Die Maßnahme werde sehr konsequent kontrolliert, Verstöße würden entsprechend bestraft.