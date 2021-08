 Corona-News: Keine Quarantäne mehr für geimpfte Reisende in Großbritannien – Lauterbach begrüßt Impfangebot an Kinder und Jugendliche

Florida entwickelt sich zum Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Der Staat im Südosten des Landes meldete am Samstag die höchste Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsbehörden bestätigten 21.683 neue Fälle von Covid-19. Am Sonntag meldeten sie prompt die Rekordzahl von 10.207 Corona-Patienten in Krankenhäusern des Staates.



Auf Florida entfallen inzwischen etwa ein Fünftel aller Neuinfektionen in den USA. In der vergangenen Woche gab es pro Tag durchschnittlich 1525 Krankenhauseinweisungen wegen Corona und 35 Überweisungen auf Kinderstationen.



Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis ist gegen eine Maskenpflicht oder Vorschriften für Impfungen. Gemeinsam mit dem Parlament des Staats hat er die Möglichkeiten für Bezirks- und Gemeindeverantwortliche beschränkt, Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu verhängen. Am Freitag verbot DeSantis Schulbezirken, Schülern nach den Ferien das Tragen von Masken im Unterricht vorzuschreiben. Themenparks wie Universal, SeaWorld oder Walt Disney World haben die Maskenpflicht in Innenräumen dagegen inzwischen wieder eingeführt. Etwa 60 Prozent der Menschen in Florida im Alter ab zwölf Jahren sind geimpft.