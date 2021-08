 Corona-News: Kostenpflichtige Tests für Ungeimpfte: Bund und Länder offenbar einig

Bärbel Bas, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD, plädiert für einen Strategiewechsel in der Impfkampagne. Im ARD-Mittagsmagazin sagte sie am Dienstag: „Es braucht eine andere Kampagne, es braucht aufsuchende Angebote“. In ihrer Heimatstadt Duisburg, fahre man an Orte, an denen sich viele Menschen aufhielten. Das Angebot werde gut angenommen, so Bas.



Die SPD-Politikerin betonte, es werde im Herbst einen Unterschied machen, ob man geimpft oder genesen sei: „Wenn ich in Innenräumen bin, wird es so sein, dass natürlich Geimpfte, Genesene eher den Zugang zu Innenräumen haben, als andere“. Sie sprach sich aber gegen eine Impfpflicht aus. „Es muss auch mit einem Test möglich sein, mit einem tagesaktuellen Test, diese Angebote in Anspruch zu nehmen“.



Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat ebenso eine veränderte Impfkampagne gefordert, um das Impftempo zu erhöhen. „Die Werbekampagne zur Corona-Schutzimpfung geht an vielen Ungeimpften vorbei“, sagte die Vorsitzende Susanne Johna den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Der Slogan „Ärmel hoch!“ sei vielleicht am Beginn der Kampagne sinnvoll gewesen, jetzt jedoch erweise er sich „immer mehr als Rohrkrepierer“, zitiert das Blatt die Gewerkschaftschefin.

Laut Johna ist eine zielgruppengerechte Ansprache nötig, die auch jüngere Menschen erreicht, die in den sozialen Medien unterwegs seien. „Es reicht einfach nicht, weit verbreiteten Fehlinformationen und Impf-Mythen lediglich mit Frage-Antwort-Katalogen oder gar mit Patriotismus-Appellen zu begegnen.“ Die Impf-Aufklärung müsse sehr viel einfallsreicher und überzeugender sein und dabei die ganze Breite der Medien umfassen. „Das bedeutet dann auch, mit Hilfe von bekannten Multiplikatoren beispielsweise auf den großen Messengerkanälen Fake News zu entlarven und für das Impfen zu werben.“