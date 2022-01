 Corona-News: Krankenhausfälle in den USA auf Rekordhoch – Kühnert bezweifelt schnelle Umsetzung der Impfpflicht

In China steht eine weitere Millionenstadt nach der Entdeckung einiger weniger Coronavirus-Infektionen unter Lockdown-Maßnahmen. Der staatliche Fernsehsender CCTV berichtete am Montag, die Regierung habe die Hafenstadt Tianjin und ihre 14 Millionen Einwohner in drei Stufen von Restriktionen eingeteilt: Lockdown-Gebiete, in denen die Menschen ihre Wohnungen überhaupt nicht verlassen dürfen, Kontrollzonen, in denen jeder Haushalt täglich ein Familienmitglied zum Einkauf in Lebensmittelgeschäften entsenden darf und Präventionsgebiete, in denen die Menschen ihr Viertel nicht verlassen dürfen.

Am Sonntag waren 20 Kinder und Erwachsene positiv auf das Coronavirus getestet worden, zwei davon mit der Omikron-Variante. Busse und Züge von Tianjin ins nahe gelegene Peking wurden eingestellt, und nur in Ausnahmefällen dürfen Einwohner die Stadt verlassen. Aus Angst vor einem weiträumigen Lockdown hatte es in der Stadt bereits Hamsterkäufe gegeben.