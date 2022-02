 Corona-News: Kubicki für Ende der Maskenpflicht – Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 1437,5

Südkorea hat am Dienstag so viele Todesopfer durch das Coronavirus gemeldet wie seit einem Monat nicht mehr. Die Gesundheitsbehörden registrierten 61 Tote, höher war dieser Wert zuletzt am 19. Januar, als 74 Todesopfer verzeichnet wurden. Die Gesundheitsbehörden in den USA rieten angesichts der Entwicklung von Reisen nach Südkorea ab.

Auch bei den Infektionszahlen wurde ein weiterer Höchstwert erreicht: 57.177 neue Fälle wurden den Gesundheitsbehörden gemeldet. Das waren mehr als zwölf Mal so viele wie Mitte Januar, als die Omikron-Variante zur dominierenden Mutante in Südkorea wurde. Die Behörden befürchten angesichts der rasanten Ausbreitung des Virus eine Häufung von Krankenhauseinweisungen und Todesfällen in den kommenden Wochen.

Ein ranghoher Beamter im südkoreanischen Gesundheitsministerium, Park Hyang, sagte, die Versorgung der Corona-Patienten sei derzeit stabil. Weniger als 27 Prozent der für sie vorgesehenen Intensivbetten seien derzeit belegt. Die Behörden äußerten die vorsichtige Hoffnung, dass die hohe Impfrate des Landes , fast 58 Prozent der mehr als 51 Millionen Einwohner haben Auffrischungsimpfungen erhalten, die Krankenhaussysteme vor dem Zusammenbruch bewahren würde. Sie planen, noch in diesem Monat damit zu beginnen, Menschen in Pflegeheimen und anderen Einrichtungen der Langzeitpflege eine vierte Impfung anzubieten.