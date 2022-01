 Corona-News: Lauterbach: Deutschland kann Pandemie 2022 beenden – Tennis-Star Djokovic legt Einspruch gegen erneute Visum-Annullierung ein

China hat am Freitag seine Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in Peking und im ganzen Land weiter verschärft. Zuvor gab es im Vorfeld der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in etwas mehr als zwei Wochen weiterhin vereinzelte Ausbrüche.

Kinder an internationalen Schulen müssen ab der kommenden Woche auf das Virus getestet werden, und Flugpassagiere, die über ein Drittland einreisen wollen, werden nicht mehr ins Land gelassen. Die Einwohner werden aufgefordert, nur dann zu reisen, wenn es unbedingt notwendig ist, ohne Garantie, dass sie zurückkehren dürfen, wenn sie eine Stadt oder Region besucht haben, in der ein Ausbruch aufgetreten ist. Flüge und Busverbindungen zwischen Peking und mehreren Städten wurden eingestellt. Die Maßnahmen spiegeln offenbar die Nervosität über einen möglichen Anstieg der Fälle im Vorfeld der Spiele in Peking wider.

China hat weitreichende Reisebeschränkungen seit dem Ausbruch der Pandemie wiederholt verhängt und zusammen mit Massentests und digitaler Überwachung verhindert, dass sich Corona flächendeckend verbreitet. Die Impfquote des Landes liegt inzwischen bei über 85 Prozent.