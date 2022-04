 Corona-News: Lauterbach: Schlechte Woche für den Schutz der Bevölkerung – Schärferes Infektionsschutzgesetz statt Impfpflicht

Zudem will Lauterbach nach dem Scheitern der Corona-Impfpflicht im Bundestag eine neue Impfkampagne starten. „Wir müssen noch einmal eine wirklich wirksame Impfkampagne gezielt an die richten, die zwar bisher sich nicht haben impfen lassen, aber im Prinzip bereit sind“, sagte Lauterbach. Man wisse, dass es so eine Gruppe gebe, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund.