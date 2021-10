 Corona-News: Lockerungen bei der Maskenpflicht an Schulen in zwei Bundesländern – Inzidenz leicht gestiegen

Trotz eines starken Anstiegs täglicher Corona-Infektionen in Rumänien haben am Samstag in Bukarest mehr als 5000 Menschen gegen Pandemie-Maßnahmen demonstriert. Sie folgten einem Aufruf der rechtspopulistischen Partei AUR und riefen Parolen wie „Freiheit!“; auf einem Plakat wurden Impfzertifikate mit Diktatur gleichgesetzt. Die meisten Demonstrantinnen und Demonstranten trugen keine Masken.



In wenigen Tagen soll eine Maskenpflicht in der Öffentlichkeit in Kraft treten, Geschäfte müssen um 22.00 Uhr schließen und Restaurants dürfen nur die Hälfte ihrer Plätze mit Kunden besetzen, die ein Covid-Zertifikat vorweisen müssen. Die Corona-Neuinfektionen sind von 1000 vor einem Monat auf 12.590 am Samstag in die Höhe geschossen. Die Behörden haben Restriktionen angekündigt, wenn die Infektionsrate 6 von 1000 Einwohnern über einen 14-Tages-Zeitraum übersteigt. Die Zahl stand am Samstag in Bukarest bei 8 von 1000 Einwohnern.