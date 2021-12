 Corona-News: Mehr als 800.000 Corona-Tote in den USA – Niederlande verlängern Lockdown und ziehen Ferien vor

Die Zahl der Corona-Infektionen steigt in Spanien trotz der vergleichsweise hohen Impfquote stark. Die Sieben-Tage-Inzidenz sprang binnen eines Tages um 38 Zähler auf gut 235, wie das Gesundheitsministerium in Madrid am Dienstagabend bekanntgab. Noch im Oktober hatte sie unter 20 gelegen, über 200 zuletzt am 11. August.

Die Behörden reagieren je nach Region, indem sie die 3G-Regel für viele Bereiche einführen sowie Beschränkungen bei der Auslastung von Gaststätten und anderen Freizeiteinrichtungen festlegen. In allen öffentlichen Innenräumen gilt weiter Maskenpflicht, im Freien, wenn ein Mindestabstand von eineinhalb Metern zu nicht im eigenen Haushalt lebenden Personen nicht eingehalten werden kann.

Allerdings war die Lage in den Krankenhäusern nicht so dramatisch wie derzeit in Deutschland. Gut 13 Prozent aller Betten auf Intensivstationen sind mit Corona-Patienten belegt, landesweit waren das 1215 Erkrankte. Binnen sieben Tagen wurden insgesamt 180 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung registriert.

Spanien weist eine der höchsten Impfquoten in Europa aus. Von den Bürgern über zwölf Jahren sind knapp 90 Prozent vollständig geimpft und von den über 60-Jährigen haben 60 Prozent bereits eine dritte Impfung erhalten. Kinder ab fünf Jahren sollen ab Mittwoch geimpft werden.