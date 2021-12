 Corona-News: Merkel: Ich würde für eine Impfpflicht stimmen – Söder: Geisterspiele in Bayern im Fußball ab dem Wochenende

Das bayerische Kabinett will nach Worten von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schon an diesem Freitag die angekündigte weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen beschließen. Schon an diesem Wochenende sollen Fußballspiele in Bayern nur noch als Geisterspiele stattfinden, wie Söder nach den Bund-Länder-Beratungen sagte – dies sei sein Vorschlag. Gelten solle dies dann zunächst bis zum Jahresende.



Söder spricht sich zudem gegen ein Vorziehen der Weihnachtsferien aus. Derzeit sei die Entwicklung bei den Inzidenzen positiv, sagte Söder. Deswegen liege die Priorität auf der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs. Er verwies auf tägliche Tests an der Schule, was die Sicherheit erhöhe.