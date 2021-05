 Corona-News: Merkel mahnt zur Vorsicht: „Verantwortungsvoll mit Möglichkeiten umgehen“ – Frankreich wohl bald kein Risikogebiet mehr

Neue Funktionen auf mehreren großen Dating-Plattformen sollen in den USA vor allem jüngere Leute zu einer Corona-Impfung bewegen. Das Weiße Haus teilte am Freitag in Washington mit, neun große Anbieter wie Tinder, Hinge und OkCupid wollten Anreize für Geimpfte einführen, um die Impfziele der Regierung zu unterstützen. Nutzer sollen in ihren Profilen angeben können, wenn sie bereits eine Impfung erhalten haben, oder gezielt nach geimpften Partnern suchen können. Tinder will auch Informationen zu nahe gelegenen Impfzentren anbieten.

Das Weiße Haus erklärte Nutzer, die bereits geimpft seien oder dies vorhätten, bekämen 14 Prozent mehr positive Dating-Rückmeldungen. So habe es eine Untersuchung der Plattform OkCupid ergeben. Insgesamt haben die USA in den vergangenen Monaten rasch geimpft. Angesichts verbreiteter Impfskepsis ging das Tempo der Kampagne zuletzt aber zurück. Die Regierung nimmt daher nun jüngere Leute in den Blick.