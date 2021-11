 Corona-News: Merkel schildert Dramatik der Corona-Lage – Höchststand an Neuinfektionen in den Niederlanden

Deutschland kann Unternehmen in der Coronakrise weitere Staatshilfen gewähren. Die Europäische Kommission habe das entsprechende Rahmenwerk um sechs Monate bis zum 30. Juni 2022 verlängert und auch erweitert, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. „Die Bundesregierung begrüßt die Verlängerung sowie insbesondere, dass die Obergrenzen für Kleinbeihilfen und Fixkostenhilfen erneut erhöht wurden."



Der scheidende Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach von einem wichtigen Schritt. „Die Pandemie-Lage ist leider in vielen europäischen Ländern wieder sehr ernst. Daher ist es richtig, dass die Europäische Kommission den Mitgliedstaaten Flexibilität gewährt." Die konjunkturelle Erholung der vergangenen Monate dürfe nicht gefährdet werden.



Die EU-Kommission ist in Europa für Wettbewerbsverzerrungen zuständig, die durch Staatshilfen entstehen können. Allerdings sind die Regeln in der Pandemie deutlich gelockert worden. Deutschland hat davon am stärksten Gebrauch gemacht. Seit Beginn der Krise wurden laut Wirtschaftsministerium rund 125 Milliarden Euro an die Wirtschaft ausgezahlt. Hinzu käme noch das Kurzarbeitergeld in Höhe von 40 Milliarden Euro. Laut Wirtschaftsministerium wurden die Obergrenzen für Kleinbeihilfen um 500.000 Euro auf 2,3 Millionen Euro erhöht. Bei Fixkostenhilfen sind jetzt zwölf Millionen Euro möglich, zwei Millionen mehr als bisher.