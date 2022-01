 Corona-News: Ministerium: 80 Prozent überprüfter Schnelltests erkennen Omikron – Zahl der Fälle in Tianjin steigt: Erste Hamsterkäufe aus Angst vor Lockdown

In der Slowakei ist am Montag ein nächtliches Ausgehverbot ausgelaufen. Das Verbot war ab Mitte Dezember verhängt worden, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen, und hatte von 20 Uhr abends bis fünf Uhr morgens gegolten. Ebenfalls ab Montag durften die Schulen in der ganzen Slowakei wieder Präsenzunterricht abhalten. Allerdings müssen auch die jüngsten Kinder während des Unterrichts zumindest einen Mund-Nasen-Schutz tragen, in stärker von Covid-19 betroffenen Regionen eine FFP2-Maske.

Noch nicht geklärt waren am Montagmittag die Details von Lockerungen für den Kulturbetrieb, die an diesem Tag wirksam werden sollten. Die konservative Kulturministerin Natalia Milanova hatte am Wochenende angekündigt, die Entscheidung darüber werde voraussichtlich im Laufe des Tages fallen. Milanovas am Freitag verkündete Pläne waren von Veranstaltern heftig kritisiert worden. So teilte das Slowakische Nationaltheater in Bratislava mit, wenn trotz vorgeschriebener Kontrolle von Impfnachweisen nicht mehr als 50 Personen zugelassen seien, lohne es sich nicht, überhaupt aufzusperren.