 Corona-News: Moderna beantragt in USA Impfstoff-Zulassung für Kinder – Drosten berät Bund bei Infektionsschutzgesetz nicht mehr

Italiens Regierungschef Mario Draghi ist nach seinem positiven Corona-Ergebnis nicht mehr isoliert. Der 74-Jährige habe ein negatives Corona-Testergebnis erhalten, teilte die Regierung am Mittwoch in Rom mit. Der parteilose Ministerpräsident der italienischen Mehrparteienregierung werde noch am Mittwoch in seinem Amtssitz Palazzo Chigi erwartet. Dieser teilte am Montag vergangener Woche mit, dass Draghi positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Ihm gehe es gesundheitlich gut, hieß es in der Zwischenzeit auf Nachfrage.

Wegen des Positiv-Tests konnte Draghi unter anderem nicht in die Republik Kongo und nach Angola reisen, wo stattdessen zwei seiner Minister weitere Erdgas-Lieferungen aushandelten. Medien spekulierten zuletzt über einen Besuch des früheren Chefs der Europäischen Zentralbank in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Auch eine Reise in die USA soll in Planung sein.