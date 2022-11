 Corona-News: Neuinfektionen in China steigen weiter – Mehrere Städte in dem Land streichen Corona-Routinetests

Nach der leichten Lockerung einiger der strikten Corona-Maßnahmen in China streichen mehrere Städte die routinemäßigen Tests der Bevölkerung. So wollen etwa Yanji im Nordosten des Landes und die Provinzhauptstadt Hefei mit rund acht Millionen Einwohnern im Südosten die Test einstellen, wie aus offiziellen Mitteilungen hervorgeht. Gleichzeitig wurde am Montag in zahlreichen Großstädten, darunter auch in Peking, eine Rekordzahl von Infektionen verzeichnet. In der Hauptstadt sind in einigen Gebieten tägliche Tests vorgeschrieben.

In der nördlichen Stadt Shijiazhuang äußerten sich Familien besorgt darüber, dass ihre Kinder in der Schule dem Virus ausgesetzt sein könnten, und gaben Entschuldigungen wie Zahn- oder Ohrenschmerzen für deren Abwesenheit an. Beim chinesischen Twitter-Rivalen Weibo gehörte dies zu den dominierenden Themen.