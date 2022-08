 Corona-News: Regionen in China verhängen erneut Lockdowns – RKI meldet 54.504 Neuinfektionen

In China haben weitere Regionen im Zuge der „Null-Covid-Strategie“ erneut Lockdowns oder Einschränkungen des öffentlichen Lebens verhängt. Die neuen Maßnahmen sollen zunächst nur wenige Tage dauern, wie die Behörden mitteilten. So schloss Longhua, ein Stadtteil von Shenzhen mit 2,5 Millionen Einwohnern, am Dienstag verschiedene Unterhaltungsstätten und Großhandelsmärkte und setzte Großveranstaltungen aus.

In der Hafenstadt Dalian, im Nordosten Chinas, die für Sojabohnen und Eisenerzimporte wichtig ist, traten die größten Stadtteile mit rund drei Millionen Einwohnern am Dienstag in einen Lockdown ein, der bis Sonntag dauern soll. Die Schritte folgten ähnlichen Maßnahmen, die am Montag angekündigt wurden und drei weitere Bezirke mit über sechs Millionen Menschen in Shenzhen betrafen.





Offiziellen Daten zufolge wurden am 29. August in China 1717 Infektionen gemeldet, 349 symptomatische und 1368 asymptomatische. Unter den über 20 Provinzen, Regionen und Gemeinden, die Fälle gemeldet haben, trugen die Region Tibet, die Provinz Sichuan, deren Hauptstadt Chengdu ist, und die Provinz Qinghai am Montag die meisten täglichen Fälle bei. Ökonomen befürchten weitere Beeinträchtigungen der Wirtschaft bei einer erneuten Eskalation oder Verlängerung der Beschränkungen in großen Metropolen.