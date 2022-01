 Corona-News: RKI: Ausmaß der Omikron-Welle in Deutschland nicht genau messbar – Österreich führt allgemeine Corona-Impfpflicht ein

Ein Blick ins Ausland:





In Frankreich verzeichnen die Gesundheitsbehörden 100.815 Neuinfektionen binnen eines Tages. Das sind deutlich weniger als am Vortag mit 436.167 nachgewiesenen Ansteckungsfällen. In Krankenhäusern starben 245 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Insgesamt sind es damit 100.815 Todesfälle.





In Italien meldet das Gesundheitsministerium 188.797 Neuinfektionen binnen eines Tages. Am Tag zuvor waren es noch 192.320. Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus steigt um 385 (Vortag 380) auf 142.590. Das ist der zweithöchste Wert in Europa nach Großbritannien und weltweit der neunthöchste. Seit Ausbruch der Pandemie in Italien wurden 9,42 Millionen Ansteckungsfälle registriert.

In Großbritannien verharrt die Zahl der Neuinfektionen über der Marke von 100.000. Offiziellen Daten zufolge wurden zuletzt binnen 24 Stunden 107.364 Menschen positiv auf das Virus getestet. 330 Personen starben, die sich binnen vier Wochen vor ihrem Tod infiziert hatten. Am Mittwoch waren rund 108.000 Neuinfektionen und 359 Tote bekanntgegeben worden, am Donnerstag vor einer Woche rund 109.000 neue Fälle und 335 Tote.