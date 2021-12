 Corona-News: RKI-Chef warnt vor Weihnachten als „Kickstart" für Omikron – Kinderarzt gegen Impfung von Kleinkindern

Da sich Omikron deutlich schneller verbreite, sei aber mit auch mehr schweren Verläufen zu rechnen, sagt Wieler. Man selbst könne das Infektionsgeschehen aber beeinflussen, sagt Wieler mit Blick auf Weihnachten. Er mahnt, die Feiertage nur im kleinsten Familienkreis zu verbringen. Man solle sich am beste auch bereits Tage zuvor nur in diesem Kreis bewegen. Wenn Kranke oder Alte diesem angehören, seien Tests vor Zusammenkünften ratsam, so der RKI-Präsident.