 Corona-News: RKI meldet 54.957 Neuinfektionen – Inzidenz steigt auf 207,0

Nach einem zweimonatigen Corona-Lockdown hat die chinesische Metropole Schanghai Lockerungen der strengen Auflagen angekündigt. Ab (dem morgigen) Mittwoch sollten wieder alle Busse und U-Bahn-Linien fahren und auch die Zugverbindungen mit dem Rest des Landes wiederhergestellt werden, wie der stellvertretende Bürgermeister Zong Ming am Dienstag in einer Pressekonferenz mitteilte. Der Lockdown hatte Millionen Menschen weitgehend in ihren Wohnungen eingeschlossen und die Wirtschaft der Stadt zum Erliegen gebracht.

Die Stadtverwaltung, die Anfang Mai den 1. Juni als Zieltermin für die Wiedereröffnung festgelegt hatte, schien bereit, die in den letzten Tagen gestatteten Lockerungen zu beschleunigen. Einige Einkaufszentren und Märkte haben bereits wieder geöffnet, und manche Anwohner erhielten Passierscheine, mit denen sie jeweils für ein paar Stunden nach draußen gehen können. Zumindest in Chatgruppen zeigten sich Einwohner zufrieden über die Aussicht, sich zum ersten Mal seit Ende März wieder frei in der Stadt bewegen zu können.

In Shanghai wurden am Montag 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert, nachdem es im April noch mehr als 20. 000 pro Tag waren. Der oberste Beamte der regierenden Kommunistischen Partei in Shanghai, Li Qiang, wurde am Montag auf einer Sitzung mit den Worten zitiert, die Stadt habe durch kontinuierlichen Kampf große Erfolge bei der Bekämpfung des Ausbruchs erzielt.

Auch die Hauptstadt Peking lockerte am Dienstag die Corona-Beschränkungen. Am Montag wurden dort 18 neue Fälle registriert.