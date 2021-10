 Corona-News: RKI meldet bundesweit 16.077 Neuinfektionen – Inzidenz steigt in Berlin erstmals wieder auf über 100

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis will sich weiter an der Produktion des Covid-Impfstoffs von Pfizer-Biontech beteiligen. Gemäß einer Vorvereinbarung peilen die Basler an, im kommenden Jahr am Standort Ljubljana in Slowenien mindestens 24 Millionen Dosen in Fläschchen abzufüllen und dann an Biontech zurückzuschicken. Die Einzelheiten will Novartis bekannt geben, wenn die Vereinbarung abgeschlossen ist. Im laufenden Jahr füllt das Unternehmen am Standort Stein in der Schweiz über 50 Millionen Dosen ab.