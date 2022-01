 Corona-News: RKI meldet mehr als 74.000 Neuinfektionen – Peking: Chinesen sollen wegen Omikron weniger im Ausland bestellen

Australien hat am Dienstag so viele Corona-Tote verzeichnet wie nie zuvor an einem Tag. Die Behörden meldeten 74 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona, die meisten davon in New South Wales und Victoria, den bevölkerungsreichsten Staaten Australiens. Insgesamt sind in Australien seit Beginn der Pandemie mehr als 2700 Infizierte gestorben

Gesundheitsminister Greg Hunt sagte, die Infektionsrate in New South Wales sei offenbar auf dem Höhepunkt, in Victoria erreiche sie ein gleichmäßig hohes Niveau. Die Regierung von New South Wales rief den Notstand für Krankenhäuser aus, weil immer mehr Infizierte eingewiesen wurden, während das Virus auch unter Angestellten grassierte und das Personal deshalb knapp wurde. Regierungschef Dominic Perrottet schloss aber aus, dass es erneut einen Lockdown geben wird.

In Victorias Hauptstadt Melbourne gilt ab Mittwoch ebenfalls der Notstand in Krankenhäusern. Hier hatten sich etwa 5000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank gemeldet oder mussten sich wegen Kontakten zu Infizierten in Quarantäne begeben. „Wir sind in unserem Gesundheitssystem an einem Punkt angelangt, an dem wir mit einem extremen Personalmangel zu kämpfen haben (...) neben einer riesigen Anzahl von Patienten mit COVID-19“, sagte der amtierende Gesundheitsminister James Merlino. Viele Angestellte seien zudem völlig erschöpft.